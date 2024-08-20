ВС РФ сорвали атаки ВСУ в сторону четырех населенных пунктов в Курской области

Российские войска сорвали попытки атак подразделений ВСУ на четыре населенных пункта Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька", — сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, противник потерял более 60 бойцов, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

Общие потери ВСУ на курском направлении за последние сутки составили до 350 военнослужащих. С начала атаки на российский регион украинская сторона потеряла свыше 4,1 тысяч военных и 58 танков.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что боевые действия на курском направлении и в целом вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.