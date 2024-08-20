Число клиентов Т-Банка выросло до 44 миллионов

ТКС Холдинг отчитался о работе группы во втором квартале. Чистая прибыль компании, основным активом которой является Т-Банк (экс-Тинькофф), выросла на 15% ко второму кварталу 2023 года, общая выручка – на 72%.

Именно во втором квартале Т-Банк отказался от старого названия и провел ребрендинг. Судя по том, что число клиентов приросло (+24%, 44 млн), переименование прошло гладко.

Объем кредитного портфеля вырос до 1,2 трлн руб., объем привлеченных средств клиентов вырос до 2,3 млн руб.

Руководство банка сохраняет прогноз о 30-процентном росте чистой прибыли по итогам 2024 года. Также группа рассчитывает направлять на дивиденды до 30% прибыли ежеквартально.

Увеличился капитал группы – более чем на 230 млрд руб. – за счет интеграции Росбанка. Общий акционерный капитал теперь превышает 530 млрд руб.