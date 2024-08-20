Пятеро осужденных по делу Абызова освобождены

Пятеро осужденных по делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис.

Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда во время оглашения приговора. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они освобождены, заявил адвокат.

Ни на одного из этих фигурантов не наложены дополнительные ограничения.

Абызов и еще 12 человек обвинялись в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В декабре 2023 года Абызов приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд рублей. В 2023 году стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд рублей.