В Тюменской области открыт благотворительный счет для помощи жителям Курской области

В Тюменской области открыт благотворительный счет для помощи жителям Курской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Перевести денежные средства можно по QR-коду или реквизитам, размещенным на официальном сайте центра "Семья".

Также продолжается сбор гуманитарной помощи. Сейчас требуется: постельные принадлежности, бытовая техника, телефоны и зарядные устройства, посуда, средства гигиены, продуктовые наборы, детское питание, одежда и обувь.

Вещи должны быть новыми. Принести гуманитарную помощь можно ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу Тюмень, ул. Геологоразведчиков 14а и Ермака 1а. В муниципалитетах региона пункты организованы на базе организаций соцобслуживания населения.

Машины с гуманитарной помощью прибыли в Курскую область

Напомним, 15 и 16 августа Тюменское региональное отделение “Единой России” отправило из Тюмени раскладушки, постельное белье и другие необходимые вещи и продукты для курян. Обе машины, в каждой из которых 10 тонн гуманитарной помощи, прибыли в Курскую область. В ближайшее время все будет передано жителям.

Руководитель штаба общественной поддержки, глава регионального исполкома партии “Единая Россия” Ольга Швецова заявила, что сейчас формируется третья машина. Все, кто хочет поддержать жителей Курской области, может обратиться в штаб общественной поддержки.