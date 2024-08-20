Каждая пятая школа в ДНР будет работать на "дистанционке"

В ДНР 1 сентября в очном формате начнут работать 474 школы, еще 113 (то есть 20% от всех) будут работать в дистанционном формате "в целях безопасности", сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пушилина, школы региона готовы к новому учебному году.

Ранее стало известно, что в Севастополе окна во всех учебных заведениях покроют специальной пленкой, которая при обстреле не дает стеклу разлететься и ранить школьников.