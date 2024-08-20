В Бразилии собрались отказаться от WhatsApp*

В Бразилии могут отказаться от WhatsApp*. Власти страны сочли, что есть опасность утечки информации.

Глава бразильского Агентства по развитию промышленности при правительстве республики Рикарду Капелли сообщил, что руководство страны объявит тендер на разработку местными IT-компаниями аналогичных WhatsApp* социальных сетей и мессенджеров ради повышения безопасности передачи информации и предотвращения ее утечки, пишет ТАСС.

Ранее выяснилось, что социальная сеть X уходит из Бразилии. Комментируя принятое решение об этом, в X назвали его вынужденным, уточнив, что в компании "глубоко опечалены". Ответственность команда возложила на судью Верховного суда Алешандре Мораеса, который "по секретному постановлению" пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она "не выполнит его цензурные приказы".

* принадлежащего корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией