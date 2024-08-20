Сильнейшие райдеры России определили лучших на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге

15, 16 и 17 августа в Екатеринбурге прошли первенство России по велосипедному спорту и всероссийские соревнования "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк. Сильнейшие райдеры страны боролись за медали на площадке скейт-парка RCC Extreme, построенном Русской медной компанией на аллее возле КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в турнире приняли участие 48 профессиональных спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Самарской, Московской, Ростовской, Омской, Оренбургской, Калининградской областей, республик Крым, Удмуртии, Татарстана, а также Красноярского края. Тренировки и квалификационные заезды прошли 15 августа, а финалы состоялись в субботу – 17 августа.

По итогам турнира в шестерку лучших райдеров России вошли Раиль Гильмутдинов (республика Татарстан), Софья Непрынцева (Московская область), Анар Алиев (Калининградская область), Дарья Ризаева (Самарская область), Агнесса Анохина (республика Татарстан) и Денис Иванов (Санкт-Петербург).

"BMX – это очень востребованный вид спорта, это профессиональный, олимпийский спорт. Благодаря проектам Русской медной компании спортсмены Свердловской области становятся конкурентоспособными. Эти экстремальные дисциплины для молодежи очень важны. Вот эти профессионалы, которых мы сегодня видим, начинали во дворах. Потом они продолжают заниматься и благодаря таким площадкам становятся настоящими звездами. Мероприятия RCC Extreme позволяют как можно большему количеству людей заняться экстремальным спортом. Из года в год здесь становится все больше участников. Очень приятно, что в День города у нас на этой площадке проходит чемпионат России", - заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Также на площадке у КРК "Уралец" состоялись баттлы между сильнейшими райдерами Урала и сборной России в дисциплинах самокат-парк, самокат стрит и BMX стрит. Одни из самых титулованных спортсменов страны показали свой профессионализм и порадовали болельщиков исполнением трюков самой разной сложности. По итогам всех заездов жюри отдали победу сборной России.

"Третий год подряд федерация велосипедного спорта России проводит в скейт-парке RCC Extreme свои крупные мероприятия. В этом году это первенство России в возрасте 17-18 лет. Сегодня здесь собрались лучшие спортсмены из 15 регионов. Мы ожидаем открыть на соревнованиях новых звезд среди юниоров. Лучшие спортсмены России оценивают этот парк очень высоко", - отметил главный тренер сборной России по велоспорту BMX Павел Костюков.

Помимо выступлений спортсменов, для зрителей было подготовлено большое количество развлечений и активностей: фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, зона кастомизации одежды, игровая зона, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme. С большим ажиотажем прошла автограф-сессия со спортсменами. Очередь из фанатов, желающих получить автограф и фото с лучшими райдерами страны, не заканчивалась больше часа.

"Когда мы проектировали парк RCC Extreme, мы учитывали все новые международные проекты скейт-парков. Соревнования здесь проходят на высшем уровне, у нас всегда лучшие трансляции, лучшие условия для спортсменов и зрителей. Это дает отличный эффект по привлечению новых спортсменов в такие дисциплины, как BMX-фристайл, самокат, скейтборд. Здесь есть все возможности, чтобы поэтапно учиться: начать с трамплина пониже, научиться выполнять трюк, перейти на более высокий трамплин и таким образом развивать свои навыки. А когда РМК построит крытый скейт-парк на улице Архангела Михаила, тренироваться можно будет круглый год, и такой запрос есть у спортсменов", - рассказал автор проекта RCC Extreme Андрей Белов.

В вечерней концертной программе, организованной РМК в качестве подарка спортсменам и жителям Екатеринбурга в честь Дня города, приняли участие около 30 тысяч зрителей. На закрытии соревнований выступил популярный российский исполнитель и блогер Slava Marlow. За разогрев публики отвечали барабанщик Emil Vergo и музыкальный дуэт Lovanda из Москвы.

Еще одним подарком от Русской медной компании для екатеринбуржцев в День города стала группа Dabro. Они стали хедлайнерами площадки в Историческом сквере.