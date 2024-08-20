Чехия купит оружие для Украины на часть доходов от активов России

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что часть доходов от замороженных российских активов потратят на покупку боеприпасов для Украины.

Министр рассчитывает, что Киев получит "несколько сотен тысяч крупнокалиберных боеприпасов", пишет РБК.

Ранее президент Чехии Петр Павел счел, что возврат Киевом утраченных территорий маловероятен. Также он считает, что Евросоюз мало делает для поддержки Украины и для обеспечения собственной безопасности.

"ЕС был основан на идеалах свободы, демократии, свободного рынка, достоинства и прав для всех. К сожалению, значительная часть мира, похоже, стремится к иному будущему и имеет разные представления о мировом порядке. Мы должны признать эту новую реальность и обеспечить безопасность наших граждан как от военных, так и от невоенных угроз. Нам нужно проснуться", - заявил Петр Павел.

При этом европейцы скептически настроены относительно шансов Киева на победу в конфликте с Москвой. Они склонны считать, что Украина не победит Россию на поле боя, причем примерно от трети до половины опрошенных полагают, что военные действия закончатся мирным урегулированием, и до 31% (Греция) считают победу России наиболее вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии преобладающим мнением была победа Украины (38%).