В Екатеринбурге возле парка РТИ на месте сталинок появится многоэтажное жилье

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и проекта межевания территории в границах переулка Рижского – улиц Титова – Военной – Агрономической. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города.

Речь идет о территории возле парка РТИ. Планируется, что восемь зданий в районе пересечения Агрономической и Рижского будут снесены, а на их месте появится многоэтажное жилье. Будут построены три дома общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Дома планируется возвести до 2030 года. Кроме этого, в одном из них будет располагаться дошкольное образовательное учреждение.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге был разработан проект Генерального плана до 2045 года. Он определяет векторы развития города на ближайшие 20 лет и места, где будут размещены жилые кварталы, промышленные и производственные зоны, а также зоны рекреации.