20 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Европа не хочет возвращать Зеленскому украинских беженцев - Bloomberg

Владимир Зеленский просил европейских лидеров поспособствовать возвращению на родину украинских мужчин призывного возраста: в них нуждается армия и разрушенная экономика. Но никто не спешит откликаться и "возвращать" беженцев, которые теперь эффективно поднимают экономику Европы, пишет Bloomberg.

Так, Польша в июле продлила до сентября 2025 года действие закона, предоставляющего беженцам доступ к рынку труда и социальным льготам. "Продление даст большую стабильность украинцам. Наша экономика нуждается в работниках", - прокомментировал решение заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчик.

В начале военных действий около 17 млн украинцев — более трети довоенного населения — покинули свои дома. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 6 млн человек остаются беженцами за рубежом. В эту цифру входит около 1,3 млн человек, уехавших в Россию.

Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тыс. человек из-за таких трудностей, как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре. Усилия по "углублению интеграции" украинцев в принимающих странах стали стимулом, говорится в отчете ЦБУ.

В Восточной Европе украинских мужчин не хотят отпускать. Без них особенно пострадают такие отрасли как строительство и транспорт, в некоторых компаниях украинские переселенцы составляют почти треть рабочей силы.

В Чехии украинские беженцы заплатили почти в два раза больше налогов в первом квартале года, чем получили социальных пособий, показали данные Министерства труда. В стране также самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе — 2,7%, что затрудняет поиск рабочих. Большинство из 350 тыс. украинцев в стране — женщины с детьми, однако из числа лиц трудоспособного возраста 72% трудоустроены, хотя в основном на менее квалифицированных должностях, чем они занимали на родине.

"Если говорить прямо, многие чешские компании зависят от навыков и упорного труда украинских беженцев, — сказал Томаш Проуза, глава главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства. - Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих".

Теги: европа, беженцы, украинцы, владимир зеленский


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