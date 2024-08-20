Полпред в УрФО поручил подготовить пункты временного размещения для жителей Курской области

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО и поручил подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

"В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью", - отметил Владимир Якушев.

На данный момент в пунктах временного размещения в Свердловской и Тюменской областях находятся четыре человека из Курской области. В ближайшие дни на Южный Урал приедет семья из Белгородской области.

Полпред добавил, что регионы УрФО активно включены в оказание помощи Курской области: в приграничном регионе работает Гуманитарный добровольческий корпус, а также своевременно направлены грузы с продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.