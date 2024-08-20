В Госдуме захотели запретить в России Deutsche Welle и British Council

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке к направлению в Генеральную прокуратуру материалов об участии различных организаций в подрывной антироссийской деятельности.

В пакет на "выдворение" предлагается включить, например, "Британский совет" (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию "Немецкая волна" (Deutsche Welle), которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции.

"Предлагаем запретить им любую деятельность в России. Речь идет о блокировке их счетов, закрытии отделений и филиалов, запрете на распространение информационных материалов. А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наши предложения в "стоп-лист" направляем в Генеральную прокуратуру", - написал политик в своем telegram-канале.