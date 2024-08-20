В Прикамье водитель, сбивший насмерть ребенка, был пьян

В Пермском крае в отношении мужчины, совершившего ДТП, в результате которого погиб малолетний, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Днем, 19 августа в поселке Лямино, пьяный мужчина управляя автомобилем, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который ехал в попутном направлении по обочине дороги. Ребенок погиб в машине "скорой помощи".

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.