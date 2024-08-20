20 Августа 2024
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Политика За рубежом
Фото: whitehouse.gov/ Adam Schultz

Байден заговорил о России словами Киссинджера

Пока еще президент Америки Джо Байден заговорил словами покойного Генри Киссинджера. Он вспомнил их, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго.

"Я потратил в общей сложности около 190 часов с главами государств, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За 10 дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски", - цитирует РБК Байдена.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в ноябре 2023 г. в возрасте 100 лет. Смерть застала политика в его доме в Коннектикуте. Причина смерти не уточняется. Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-77 гг. и занимал пост советника по национальной безопасности США в 1969-74 гг.

В 2022 г. на Всемирном экономическом форуме Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России. По его словам, Украине лучше всего пойти на территориальные уступки и переговоры на условиях России. В 2023-ем Киссинджер заявил, что Украину нужно включить в НАТО, ее нейтральный статус больше не актуален. Он уточнил, что изменил свое мнение: в прошлом году Киссинджер говорил, что Украина должна пожертвовать территориями и оставаться нейтральной.

Теги: Джо Байден, Генри Киссинджер, Россия, Европа, НАТО


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