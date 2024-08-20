Участнику СВО из Екатеринбурга выплатили деньги после вмешательства военного прокурора

Участник СВО из Екатеринбурга лишь после вмешательства военной прокуратуры смог получить положенные ему выплаты.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, проверка показала, что участник спецоперации долгое время не получал денежное довольствие в полном объеме. В итоге образовавшаяся перед ним задолженность превысила 1,5 млн рублей.

Военный прокурор внес командованию представление об устранении нарушений. После этого, по данным ведомства, долг перед уральцем был погашен.

Ситуацию прокомментировал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. Как рассказал он в своем Telegram-канале, бойцу, о котором идет речь, выплатили большую часть положенных денег. На его иждивении находятся отец и маленький сын.

"От себя хочу сказать большое спасибо за участие и человеческое отношение к проблемам простого русского солдата министру обороны РФ Андрею Рэмовичу Белоусову, Генеральному прокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову, военному прокурору Объединенной группировки войск Сергею Валерьевичу Казакову. Что касается остальной части невыплаченных средств, очень надеюсь, что в ближайшее время вопрос будет закрыт полностью. Также очень хочется увидеть, чтобы те, кто допустил эту ситуацию, отделались не просто представлением, а понесли соответствующее наказание", - отметил Алексей Свалов.