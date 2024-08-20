20 Августа 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Проект масштабной реновации южно-уральских атомградов стартовал

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по теме развития Снежинска.

Глава региона отметил динамику позитивных изменений в облике города атомщиков - проведено комплексное благоустройство парка культуры и отдыха, реконструированы спортобъекты на территории стадиона им. Ю. Гагарина, идет активный ремонт дорог в рамках увеличения финансирования этих работ, строится новое жилье. Власти Южного Урала продолжают реализацию совместной с Росатомом программы «Новый Снежинск».

В рамках совещания в челябинском правительстве прошло подписание соглашения по реализации проекта «Наш дом - наш двор - наш город» на период 2024-2026 годов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Нашу инициативу поддержал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. По сути, это программа совместных действий по масштабной реновации общественных городских пространств, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика», – отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Согласно подписанному документу предполагается в течение 3 лет провести реконструкцию дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, пешеходных зон, дворовых территорий. Финансирование работ будет осуществлено из областного бюджета и ФГУП«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина». Общий объем средств составит 315 млн рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% – Федеральный ядерный центр.

«Сегодня у жителей есть запрос на комфортную, безопасную городскую среду. У нас пешеходный трафик большой, поэтому те масштабные изменения, которые Снежинску предстоит сделать, замечательные, люди это увидят и оценят. Наша задача, чтобы люди хотели оставаться жить в Снежинске. Программа уже начала реализовываться», – пояснил глава Снежинского городского округа Андрей Пульников.

снежинск стела(2015)|Фото: Накануне.ru

В рамках мероприятий, прописанных в соглашении, планируется привести в порядок более 94 тыс. кв. м тротуаров Снежинска.

«Все, что в Снежинске происходит, касается каждого сотрудника нашего ядерного центра, мы вместе с администрацией города при поддержке Алексея Леонидовича с удовольствием решаем все задачи, которые нужно решить, чтобы жизнь в городе Снежинске была комфортной и удобной, чтобы город был в числе лидеров по благоустройству, по созданию общественных пространств», – добавил гендиректор ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» Михаил Железнов.

Отметим, что Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием по обновлению городской инфраструктуры.

Уже подписаны аналогичные соглашения между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод»).

«Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие – все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями», - подчеркивает генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк Андрей Порошин.

озерск(2014)|Фото: Накануне.ru

Муниципальные власти южно-уральских атомградов уверены, что совместные усилия приведут к значительному улучшению качества жизни в городах.

«Этот проект улучшит качество жизни всех горожан, будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тыс. кв. м), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города», – поясняет глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

(2005)|Фото: aradio.narod.ru

По словам главы Трехгорного Данила Громенко, в целом на дворовых территориях города отремонтируют 142 тысячи квадратных метров проездов, 13 тысяч квадратных метров автостоянок, 47 тысяч квадратных метров тротуаров и 206 лестниц.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер в ходе совещания еще раз подчеркнул, что соглашения с атомщиками фактически дают старт масштабной реновации городской среды Снежинска, Озерска и Трехгорного.

«Таким образом за три года планируется сделать, не побоюсь этого слова, рывок, привести город в порядок. Это в дополнение к тем программам, которые мы сегодня реализуем: это и инициативное бюджетирование, и «Формирование комфортной городской среды», и программа дорожных работ, «Дорожный рывок» – все вместе даст существенный импульс улучшению качества городской среды», - подчеркнул губернатор.

Теги: снежинск, трехгорный, озерск, алексей текслер, росатом, атомграды, реновация


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