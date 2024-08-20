В Пулково российский Интерпол задержал израильтянина по запросу США

В петербургском аэропорту Пулково задержали гражданина Израиля Джошуа Карту. 45-летний уроженец Канады, известный блогер разыскивается властями США и Канады по обвинению в мошенничестве.

Карту обвиняют в нелегальной торговле бинарными опционами (ставками на рост активов) с территории Израиля и обмане инвесторов в период 2013-2017 гг. на сумму почти $233 млн, передает Shot.

Карту задержали сотрудники российского отделения Интерпола, решается вопрос об экстрадиции. Сообщается, что в последнее время мужчина жил в апартаментах в Москва-сити.