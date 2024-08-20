Киев совершил акт самоликвидации, запретив Церковь, - депутат Рады

Запретив каноническую Церковь, Рада совершила акт собственной самоликвидации, "большевизм возобладал в головах большинства депутатов Рады". Об этом заявил депутат Рады Евгений Шевченко.

Характерно, что в ходе доработки название законопроекта изменили на такое: "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Он запрещает деятельность религиозных организаций, которые украинский режим признает связанными с Россией. При этом на Украине давно и открыто говорится о том, что этот закон направлен именно против канонической Церкви. Будто бы ею управляют из Москвы. Теперь всем общинам УПЦ дается 9 месяцев на то, чтобы уйти в раскол. Или они будут запрещены.

Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что идет попытка искоренить саму суть общества, его культуру, веру и традиции.

Украинский политолог Павел Щелин считает, что запрет Церкви ставит крест на гипотетическом единстве Украины.

По закону Церковь является общественной организацией, и украинский режим запретил крупнейшую на Украине общественную организацию из миллионов человек. К этому Раду на днях призвал Зеленский.