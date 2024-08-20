"Спецавтобаза" освободила западную часть Свердловской области от 8 000 тонн мусора

Новый региональный оператор по обращению с ТКО "Спецавтобаза" разобрался с мусорным апокалипсисом в западной части Свердловской области. Только за прошедшие 10 дней с контейнерных площадок было вывезено свыше 8 тыс. тонн отходов, что вдвое превышает предусмотренные нормативы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Спецавтобазы", сейчас ежедневно на маршруты выходит более 90 единиц спецтехники в АПО-2, в том числе и оборудование, которое позволяет разбирать завалы, накопленные в прежний период. Наибольшее количество мусоровозов задействовано в Первоуральске, Новоуральске, Полевском и Ревде.

Напомним, с 1 августа 2024 года ТБО "Экосервис" был отстранен от работы и лишен статуса регоператора, так как накопил многомиллионные долги перед своими подрядчиками, которые занимались вывозом мусора — это привело к тому, что транспортники отказались выходить на работу, что спровоцировало мусорный коллапс.