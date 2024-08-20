20 Августа 2024
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Александр Григоренко

Бывший депутат прикамского заксобрания, участник СВО стал директором школы

Бывший депутат прикамского заксобрания, ветеран СВО 41-летний Александр Григоренко возглавил пермскую школу № 87 в должности директора, сообщает "Звезда".

По словам Григоренко, он с детства мечтал пойти работать в школу.

"Я из педагогической семьи и с детства мечтал работать в школе, окончил педагогический вуз, но тогда не сложилось. Потянуло к модной тогда ИТ-сфере, и я несколько лет отработал в ней. Причем, уже через год стал руководителем. Всего у меня около десяти лет управленческого опыта. Затем ушел в общественную деятельность и политику, стал депутатом. Перед и после депутатства два раза ездил на Донбасс (в 2014 году и после объявления специальной военной операции), где участвовал в боевых действиях. Но я всегда знал, что рано или поздно пойду работать в образование. Тем более, никогда не порывал связи с образовательными учреждениями", - заявил экс-депутат.

Напомним, Александр Григоренко директор школы № 87, ветеран специальной операции, экс-депутат Заксобрания Пермского края. В 2006 году окончил Ярославский государственный педагогический университет по специальности "Преподаватель дошкольной педагогики и психологии". В 2024 году – Университет Мировых цивилизаций по специальности "Юриспруденция". В 2007-2008 годах служил в ВС РФ. Работал руководителем представительств и филиалов ИТ-компаний.

В 2014-2015 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе как доброволец. Награжден двумя медалями "За Отвагу" 1 степени и еще двумя государственными наградами Луганской Народной республики. В 2022-2023 годах – участник специальной военной операции, командир штурмового взвода 228 полка. Награжден "Георгиевским крестом 4 степени", двумя медалями "За Отвагу" и медалью "За боевые отличия". Отмечен личной благодарностью Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Теги: Александр Григоренко, СВО, директор школы, депутат


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