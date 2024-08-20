В Росавиации объяснили рост цен на авиабилеты на Дальний Восток

В Росавиации объяснили рост цен на авиабилеты на дальневосточном направлении повышенным спросом. Ранее тревогу по поводу стоимости перелетов выразили в Общероссийском объединении пассажиров (билеты стоят от 50 тыс. руб. из Москвы во Владивосток в одну сторону).

"Спрос на перелеты в столицу Приморья в конце августа – начале сентября традиционно увеличен из-за проведения в ней крупного выставочного мероприятия – Восточного экономического форума", - сообщили в пресс-службе Росавиации (в этом году форум пройдет 3-6 сентября – прим. ред.).

В ведомстве напомнили, что есть программы субсидирования перелетов на Дальний Восток, есть "плоские" тарифы на рейсах из Москвы в дальневосточные города.

"Вне действия этих программ цены на билеты формируются, в общем случае, исходя из баланса спроса и предложения на перевозки. Росавиация не вправе вмешиваться в этот процесс – необходимые для этого полномочия у агентства отсутствуют", - отметили в Росавиации.

Чиновники сообщили, что на совещаниях с авиакомпаниями рекомендуют использовать на дальневосточном направлении более вместительные самолеты и/или добавлять рейсы.