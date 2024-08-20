В Екатеринбурге будет благоустроен сквер купцов Агафуровых

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право благоустроить сквер имени купцов Агафуровых, расположенный на улице Антона Валека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, подрядчику будет необходимо обновить шесть газонов, расположенных вдоль сквера, общая площадь которых составляет 642 квадратных метра. На них посадят семь дубов, 1,2 тысячи спирей, 360 можжевельников, суммарно 360 шалфеев и вейников, а также 3,2 тысячи однолетних цветов.

Дополнительно в сквере нужно будет выкорчевать 15 пней, украсить газоны корой сосны и садовыми бордюрами. Все работы должны закончиться в сентябре, срок гарантии составит три года. Как добавили в мэрии, по окончании благоустройства рабочие продолжат ухаживать за растениями, пока те не приживутся.

Напомним, недавно в Екатеринбурге спустя восемь лет заработал фонтан в Дендропарке. А в сентябре в городе откроется обновленный Библиотечный сквер.