Верховная Рада одобрила законопроект о запрете в стране Украинской православной церкви

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете в стране Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В первом чтении законопроект был одобрен в феврале этого года. За документ проголосовали 265 депутатов, против – 29.

Законопроект предусматривает переходный период в девять месяцев, в течение которых православные приходы УПЦ могут перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).