Россельхознадор запустит сайт с предприятиями Урала, поставляющими некачественную продукцию

В Свердловской области появится специальный сайт, на котором будут публиковаться организации и предприятия, производящие и поставляющие в социальные учреждения региона некачественную продукцию. Об этом заявил руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко.

"Мы вышли с инициативой открыть сайт, где Россельхознадзор будет администратором. И предприятие, которое нарушает правила, будет на нем публиковаться. Департамент государственных закупок Свердловской области создаст такую систему, а нам быть оператором. Думаю, в ближайшее время все поставщики будут там обозначены. Хочу предупредить детские сады, школы и больницы, прежде чем заключать контракты с поставщиками, зайдите на этот сайт. Только совместными усилиями мы сможем бороться с такими поставщиками", - сказал Литовченко.

По его словам, на сегодняшний день проверки были проведены в 225 учреждениях социальной сферы и в 30% случаях имеет место поставка продукции, не соответствующей актуальным требованиям. Из проверенных поставщиков, 58%, как оказалось, допускали поставки в школы и детсады некачественную продукцию. Частым явлением является поставка фальсифицированного масла в дошкольные учреждения - в обычное масло добавляется фальсифицированное, которое нарушает жирно-кислотный состав. На Среднем Урале выявлено пять таких предприятий - к ним будут применены самые серьезные меры.

"Наша задача в текущем году проверять каждую школу, детский сад и больницу, выявлять нарушителей и наказывать, чтобы не повадно было дальше так работать", - добавил руководитель уральского Россельхознадзора.

Более того, еженедельно в ведомство поступает информация о ветеринарной продукции, которая производится в Свердловской области. В 32 случаях поставщики допустили отсутствие сырья - то есть, продукция есть, а сырья нет. В ряде случаев, объем сырья был куда меньше объема продукции, что невозможно. Выявлено порядка 600 случаев, когда производство сырья не соответствовало производству продукции. И стандартное - нарушение срока годности.