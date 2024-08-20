Опоздавший на рейс пассажир в Домодедово забрался в багажный отсек самолета

В московском аэропорту Домодедово пассажир, опоздавший на свой рейс в Новокузнецк, тайно пробрался в багажный отсек Airbus A321 и так хотел оказаться в пункте назначения. Но оказалось, что он перепутал самолет – его борт к моменту "проникновения" уже час как был в воздухе, а незадачливый пассажир чуть не улетел в Норильск, пишет Mash.

Неприятности случились у 41-летнего Андрея К. Мужчину все же заметили сотрудники авиакомпании, вызвали силовиков, которые с кинологами и другими специалистами проверили на всякий случай самолет, с задержкой больше часа борт все же улетел. А пассажира-нелегала задержали.