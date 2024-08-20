Россияне больше поддерживают Трампа, но считают, что для России все равно

На выборах президента США россияне гораздо охотней проголосовали бы за Дональда Трампа, но преимущественно считают, что для России результаты выборов значения не имеют. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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За Трампа отдали бы свои голоса 37% опрошенных, за Камалу Харрис - только 8%, при этом 40% не стали бы участвовать в выборах. Что касается того, чья победа в большей степени соответствует интересам России, то 27% считают, что Трампа, 4% - что Харис. Но 50% россиян уверены, что для России это значения не имеет.

Внимательно следят за выборами 11% россиян, 44% - время от времени. Не следят за выборами 44% опрошенных.

По последним опросам, Харрис опережает Трампа на несколько процентов. Но исход выборов будет решаться в семи колеблющихся штатах, за которые и идет вся борьба. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Пока в четырех из них лидирует Харрис, в трех - скорее Трамп. В целом шансы Харрис выглядят немного более предпочтительно, но ее лидерство небезоговорочное. Выборы намечены на 5 ноября.