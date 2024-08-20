В Калининградскую область вернулись двое пассажиров попавшего в аварию автобуса

Спасатели сообщили о возвращении в Калининградскую область двух пассажиров автобуса, ехавшего из Калининграда в Ригу и попавшего в аварию.

Среди 20 россиян, ехавших в автобусе, были трое калининградцев. Двое из них попросили посольство России помочь им вернуться в Калининградскую область. Сотрудники МЧС России, регионального правительства, погрануправления УФСБ, представительства МИД России в Калининграде и Минздрава встретили земляков на литовско-российской границе.

"Им была оказана медицинская и психологическая помощь, после чего сотрудники чрезвычайного ведомства доставили их домой. Мужчины получили травмы, но их жизни ничего не угрожает", - уточняет управление МЧС по Калининградской области.

Напомним, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в 21.30 18 августа. Транспортное средство принадлежит латвийскому перевозчику, водитель – также гражданин Латвии. В автобусе ехали 46 пассажиров, из них 20 – граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей в Литве, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров.