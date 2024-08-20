Фирма "Мелодия" возобновит производство виниловых пластинок

ОА "Мелодия" – старейший в России производитель музыкальных носителей, - запустит в Новосибирске производство виниловых пластинок, предполагается, что предприятие будет полного цикла, передают "Ведомости". Уже создано юридическое лицо для завода.

Стартовые инвестиции небольшие – 150 млн руб. На эти средства купят помещение, сырье, оборудование. Производственную линию планируется поставить из Китая.

Ожидается, что производство начнется весной 2025 года, мощность его превысит 100 тыс. пластинок в год.

В 2020 году стало известно о приватизации фирмы "Мелодия": Росимущество продало компанию на аукционе за 329 млн руб.

В 2022 году в России был зафиксирован рост спроса на винил: продажи выросли на 51%, эксперты связали это с возвращением моды на физические носители музыки и использованием пластинок для украшения интерьера.