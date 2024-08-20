Дело Пономарева* поступило в военный суд

Во Второй западный окружной военный суд поступило дело бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Ему вменяют терроризм и фейки об армии России.

Материалы поступили в суд 19 августа. Сегодня они переданы судье, сообщается в карточке дела на сайте инстанции. Кто именно будет рассматривать дело, не уточняется.

Пономарева* обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации

"По данным следствия, в 2022 г. фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России", - говорилось в сообщении СК.

Пономарев* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, он внесен в реестр иноагентов, созданная им организация признана нежелательной на территории РФ. Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева в инкриминируемых ему преступных деяниях.

*внесен в реестр иноагентов, в реестр экстремистов и террористов