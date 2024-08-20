Банки сокращают число отделений, быстрее всех это делает Сбербанк

Банки активно сокращают количество физических отделений в России. За семь месяцев с начала 2024 года закрылось почти 600 отделений, треть закрытий пришлось на Сбербанк, пишет "Коммерсант". При этом еще в конце прошлого года банки наращивали число офисов, но, например, тот же Сбер в четвертом квартале 2023 года закрыл около 150 отделений.

Некоторые крупные банки продолжают идти против тренда и развивать филиальные сети. Но эксперты отмечают, что в целом есть тенденция на идентификацию новых клиентов в физических офисах и последующий переход на работу с ними онлайн.

Издание отмечает, что Сбербанк закрывает офисы активнее всего. С июля 2022 года банк закрыл почти 1600 офисов.