20 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор заявил о намерении изъять все неиспользуемые сельхозземли Среднего Урала

Россельхознадзор намерен с 2025 года начать изымать все земли сельхозназначения, которые не используются по назначению. Об этом заявил руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко.
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"Каждый участок земли должен быть изъят или использован по назначению. Нам дали 55 земельных участков, где собственники не хотят обрабатывать землю. Мы эти участки уже все проверили, и хочу предупредить всех, что если они в течение этого года не будут обрабатываться, на следующий - 2025 год они будут все изъяты", - заявил Литовченко, добавив, что уже по 11 таким участкам вопрос решается в судебном порядке.

Он также подчеркнул, что вся земля в регионе должна приносить доход.

Напомним, что один из судов был связан с землей у деревни Андреевка Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Владельцем земли является банк "Агромпромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяет наложить ограничения на банк в плане использования земель.

Неделю назад Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону "Агромпромкредита", а ограничения Россельхознадзора признал незаконными. Это развязывает руки банку, который может перевести земли в промышленную зону для строительства завода. Ограничения же играли на руку местным жителям, которые уверены, что "эко-кластер" станет не более чем обыкновенным мусорным полигоном, который навредит экологии района.

Анатолий Литовченко заявил, что решение суда 100% будет обжаловано.

"Само решение к нам не поступило, мотивацию, почему было принято такое решение, мы пока не видим. Но я могу 100% сказать, что обжаловать это решение мы будем. Мы вчера сделали выездное обследование этого участка - 160 га. 100 га как зарастало лесом, так и зарастает, и большая части из 60 га имеет сорную растительность (многолетние сорняки, которые не могут оставаться при обработке земли - прим.ред.). Поэтому сейчас мы будем дополнительно инициировать контрольно-надзорные мероприятия на этом участке. Мы считаем, что мы правы и будем добиваться того, чтобы эта земля или была изъята или обрабатывалась", - добавил Литовченко.

Теги: Агромпромкредит, Россельхознадзор, сельхозземли


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