Россельхознадзор заявил о намерении изъять все неиспользуемые сельхозземли Среднего Урала

Россельхознадзор намерен с 2025 года начать изымать все земли сельхозназначения, которые не используются по назначению. Об этом заявил руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко.

"Каждый участок земли должен быть изъят или использован по назначению. Нам дали 55 земельных участков, где собственники не хотят обрабатывать землю. Мы эти участки уже все проверили, и хочу предупредить всех, что если они в течение этого года не будут обрабатываться, на следующий - 2025 год они будут все изъяты", - заявил Литовченко, добавив, что уже по 11 таким участкам вопрос решается в судебном порядке.

Он также подчеркнул, что вся земля в регионе должна приносить доход.

Напомним, что один из судов был связан с землей у деревни Андреевка Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Владельцем земли является банк "Агромпромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяет наложить ограничения на банк в плане использования земель.

Неделю назад Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону "Агромпромкредита", а ограничения Россельхознадзора признал незаконными. Это развязывает руки банку, который может перевести земли в промышленную зону для строительства завода. Ограничения же играли на руку местным жителям, которые уверены, что "эко-кластер" станет не более чем обыкновенным мусорным полигоном, который навредит экологии района.

Анатолий Литовченко заявил, что решение суда 100% будет обжаловано.

"Само решение к нам не поступило, мотивацию, почему было принято такое решение, мы пока не видим. Но я могу 100% сказать, что обжаловать это решение мы будем. Мы вчера сделали выездное обследование этого участка - 160 га. 100 га как зарастало лесом, так и зарастает, и большая части из 60 га имеет сорную растительность (многолетние сорняки, которые не могут оставаться при обработке земли - прим.ред.). Поэтому сейчас мы будем дополнительно инициировать контрольно-надзорные мероприятия на этом участке. Мы считаем, что мы правы и будем добиваться того, чтобы эта земля или была изъята или обрабатывалась", - добавил Литовченко.