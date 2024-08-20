На блогера-инцела Поднебесного завели уголовное дело за развращение подростка

На блогера Алексея Поднебесного в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 2 августа 46-летний мужчин в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь.

Сейчас блогер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Поднебесный позиционирует себя как лидера так называемого движения инцелов в России. Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом иногда призывая к изнасилованиям.

Ранее в сети появились кадры, на которых человек, похожий на Поднебесного, целует девушку в торговом центре. Пожаловаться на него в Следственный комитет пообещала общественница Екатерина Мизулина.