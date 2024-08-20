В свердловской Госавтоинспекции назвали хороший способ борьбы с выездом на трамвайные пути

В свердловской Госавтоинспекции знают хороший способ, как бороться с водителями, выезжающими на трамвайные пути. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава отдела центра автоматической фиксации административных нарушений Госавтоинспекции Свердловской области Сергей Кобяков.

Он отметил, что по-настоящему действенный метод борьбы с такими автомобилистами лишь один.

"Самый действенный – разделить трамвайные пути и проезжую часть. Выполнить технические работы, чтобы водители не смогли выезжать на эти пути", - рассказал Кобяков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, также подобные нарушения отслеживают сотрудники Госавтоинспекции и комплексы фото- видеофиксации.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга намерены через суд взыскивать деньги с автохамов, создающих помехи общественному транспорту или блокирующих его движение. По данным "Гортранса", только за первые два месяца 2024 года екатеринбуржцы задержали троллейбусы и трамваи на 232 часа.

Напомним, также сегодня в Госавтоинспекции рассказали, за что чаще всего штрафуют свердловских водителей.