Путин отказался встречаться с Дуровым

В Азербайджане могла случиться встреча основателя Telegram Павла Дурова и президента России Владимира Путина. Не произошло ее потому, что политик отказался, когда сотрудники его администрации сделали ему соответствующее предложение.

Президент России и основатель мессенджера одновременно находились в Баку. По данным telegram-канала Baza, за несколько дней до визита чиновники администрации президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но Путин отказался. Причина отказа, как и тема встречи, "Базе" неизвестна.

Государственный визит Владимира Путина в Азербайджан состоялся 18-19 августа.