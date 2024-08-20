На Ямале убили депутата

На Ямале 22-летнего мужчину обвиняют в убийстве депутата Красноселькупской районной думы Ульяны Ткаченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в марте текущего года пьяный мужчина зарезал свою знакомую. Ей было нанесено не менее 13 ударов ножом в живот. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В августе дело было направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

У погибшей осталось двое малолетних детей.

Отметим, что о смерти депутата сообщили 6 марта. Погибла женщина 2 марта. 26 марта дума прекратила ее полномочия в связи со смертью.

Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. Женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации "Ямал-Потомкам".

В 2021 году Ульяна Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва.