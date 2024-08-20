Алаудинов считает, что бои в Курской области закончатся через несколько месяцев

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов считает, что боевые действия на курском направлении и в целом вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца. Об этом он заявил в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану, передает ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО", - сказал Алаудинов.

Ранее командир "Ахмата" высказал мнение, что солдаты-срочники должны наравне с другими военными отражать вторжение ВСУ в Курскую область.

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, являющиеся служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – заявил Апти Алаудинов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регигон. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.