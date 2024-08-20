В Курской области через неделю начнутся выборы губернатора

Несмотря на продолжающиеся военные действия в регионе, избирком Курской области назначил выборы губернатора. Причем проголосовать можно будет досрочно – уже с 28 августа.

С одной стороны, в избирательной комиссии региона сообщили, что досрочно можно голосовать "как на участках, так и на дому". С другой – "места, даты, время проведения досрочного голосования территориальные избиркомы определят в зависимости от оперативной обстановки".

Также в комиссии не комментируют способы голосования на территориях, находящихся сейчас под контролем ВСУ (по последним имеющимся данным, которые озвучивали власти – это 28 населенных пунктов).

Ранее Центральная избирательная комиссия России разрешила досрочное голосование в восьми регионах, находящихся вблизи СВО. Пока правом на такое голосование воспользовались только Севастополь (там выбирают горсовет) и Курская область.