20 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госавтоинспекции рассказали, за что чаще всего штрафуют свердловских водителей

Стало известно, за какие нарушения чаще всего штрафовали свердловских автомобилистов с начала 2024 года. Подробности на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела центра автоматической фиксации административных нарушений Госавтоинспекции Свердловской области Сергей Кобяков.

По его данным, за первое полугодие нынешнего года в регионе было вынесено около 3 млн постановлений в отношении водителей-нарушителей. 2 млн 700 тысяч вынесли при помощи камер фото- и видеофиксации.

"Основная доля связана с превышением скоростного режима – таких нарушений выявлено порядка 2 млн. Большое количество нарушений связано с проездом перекрестков – порядка 200 тысяч. Третье место занимают нарушения остановки и стоянки транспорта на проезжей части – таких нарушений выявлено порядка 150 тысяч за первое полугодие", - рассказал Кобяков.

Он отметил, что среди других нарушений уральских водителей – выезд на полосу встречного движения, правила пользования ремнями безопасности, использование сотовых телефонов без специальных устройств.

"Все это камеры у нас могут выявлять и выявляют", - подчеркнул полицейский.

Система видеофиксации нарушений ПДД(2024)|Фото: Накануне.RU

Представитель свердловской Госавтоинспекции добавил, что из года в год процент взыскания штрафов с нерадивых водителей растет.

"Количество исполненных постановлений на данный момент составляет порядка 92%. Фактически все нарушения, которые выносятся, оплачиваются", - заверил Сергей Кобяков.

Рассказал он и о водителях – "рекордсменах" по выписанным штрафам.

"Есть у нас такой антирейтинг, с этими должниками мы работаем. На сегодняшний день у нас "рекордсмен" с неоплаченными штрафами на сумму порядка 600 тысяч. Но в данный момент он особо не передвигается, поэтому отработать его мы не можем", - посетовал глава отдела.

По его словам, буквально на днях вместе со службой судебных приставов был отработан еще один "рекордсмен", не оплативший штрафов на сумму около 400 тысяч рублей.

"Водитель задержан, транспортное средство изъято и передано в службу судебных приставов", - заключил Кобяков.

Теги: водители, штрафы, нарушения, Госавтоинспекция


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