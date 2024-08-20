"Здесь он стал победоносным русским". На берегу Енисея установили памятник Сталину

Вблизи села Курейка (Туруханский район Красноярского края), на берегу Енисея, по инициативе местных жителей установлен памятник Иосифу Сталину (1879-1953). Место выбрано неслучайно — в его окрестностях будущий вождь отбывал ссылку. Это уже третий монумент, установленный там в честь "отца народов". Первый утопили в Енисее еще при Хрущеве, второй снесли в 2006 году, потому что он не был согласован. На открытии новой скульптуры побывал писатель, глава "Изборского клуба" Александр Проханов.

Сталин пробыл в Енисейской губернии, где ему поставлен памятник, около четырех лет (1913-1917). Жил поочерёдно в четырех селах: Костино, Курейка, Монастырское и Верхнеимбатск. Это была его последняя, туруханская ссылка. Историк Николай Сапелкин сообщил, что в ссылку Сталин "приехал марксистом-западником, а уехал русским патриотом", именно там он "полюбил глубинную русскую жизнь охотников, рыбаков, крестьян".

Установленный памятник является третьим для этого места, спонсировал установку некий воронежский промышленник. Высота монумента составляет 3,5 м, к скульптуре проложена деревянная тропа. Глава Туруханского района Олег Шереметьев считает, что памятник будет популярен, и даже туроператоры будут включать его в свои маршруты.

На церемонию открытия прибыл писатель Александр Проханов. Он рассказал не подтвержденную документально историю о том, что вблизи села Сталин провалился на Енисее под лед.

"Вода понесла его, чтобы погубить, он умирал. Произошло нечто, что его спасло. Он перестал быть грузином и стал победоносным русским Сталиным", — рассуждает Проханов.

Писатель признался, что во время поездки к месту установки памятника он намерен искать "ответы на мучающие многих россиян вопросы". Александр Проханов уверен, что сейчас Россия переживает непростое время, когда надо объединиться "в единое целое, а не сводить счеты или делиться на красных или белых".

"Мучительное время. Необходимо простое и мощное слово, которое оживило бы людей в час тревоги. Мы должны превратиться в народ – слиток", — сказал Проханов, по мнению которого, слова Сталина сегодня звучали бы как "Один народ, одна страна, одна Победа", сообщает телеканал "Россия 24".

Отметим, установленный в Красноярском крае памятник Сталину — не единственная такая скульптура, появившаяся за последние годы. В 2016 году в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. В феврале 2023 году в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Мероприятие входит в программу празднования 80-летнего юбилея Победы в битве на Волге. 15 августа 2023 года памятник Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область).