20 Августа 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

У жителей Димитрова максимум три дня на эвакуацию - гауляйтер

У жителей Димитрова (переименован украинским режимом в Мирноград) осталось максимум три дня на безопасный отъезд. Об этом заявил начальник "Мирноградской городской военной администрации" Игорь Третьяк.

"Если у Покровска (Красноармейска. - прим. Накануне.RU) еще две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день, два, три", – сказал Третьяк.

Он сообщил, что принято решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков. После чего уедут и оккупационные власти.

Накануне в Димитрове и Селидово был введен жесточайший комендантский час - с 15.00 до 11.00. То есть людям разрешается выходить из дома только четыре часа в сутки.

Американское издание The Washington Post пишет, что у бандеровцев серьезные проблемы в Донбассе. Надежды на то, что вторжение в Курскую область заставит Россию перебросить войска с Донбасса, не оправдываются. Российские войска продвигаются к Красноармейску. Это крупнейший город после Артемовска, который Россия может освободить. Его население официально превышает 60 тыс. человек. При этом оккупационные власти приняли решение об эвакуации на Украину, но многие местные жители не хотят уезжать на Украину, говорит начальник отдела информационной политики военной администрации города Екатерина Янжула.

Как пишет Associated Press, Красноармейск — один из главных оборонительных опорных пунктов украинских войск и ключевой логистический узел в ДНР. Его взятие поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и маршруты снабжения, а также приблизит Россию к освобождению всей ДНР.

По последним данным военкоров, до окраин Димитрова нашим войскам осталось около 4 км, до Красноармейска – около 8 км.

Теги: димитров, эвакуация, наступление


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