В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек

В результате атак ВСУ на Курскую область погибли 17 человек.

"По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ", - сообщили ТАСС в медицинских службах.

Более 140 человек пострадали, 75 из них госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, в Курской области при масштабной атаке ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей.

По его словам, на территориях, контролируемых ВСУ, находятся 2 тысячи человек, судьба которых неизвестна. С тех пор власти не уточняли эту цифру и статус граждан.