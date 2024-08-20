Посольство РФ назвало аморальными слова главы Минобороны Британии о Курской области

Посольство РФ в Великобритании осудило высказывание главы Минобороны королевства Джона Хили по поводу нападения украинской армии на Курскую область.

В ведомстве заявили, что заявления Хили о "гордости" по поводу помощи Британии Киеву глубоко аморальны по отношению к мирным жителям российских регионов, против которых киевский режим применяет западные вооружения, а также к жертвам нацизма.

В посольстве РФ подчеркнули, что "неприкрытое использование символики СС украинскими "получателями" британской военной помощи говорит само за себя", передает ТАСС.

Ранее Хили назвал вторжение украинских войск в Курскую область "защитой", а также заявил, что при "соблюдении международных прав операция на российской территории возможна".

На прошлой неделе газета Independent сообщила, что Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области. В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону.

При этом уточнялось, что разрешение не касается ракет Storm Shadow. Их Лондон позволил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.