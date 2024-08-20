В Зауралье усилен приговор экс-главе, наказанному за коррупцию

В Курганской области вступил в силу приговор Целинного районного суда, которым бывший глава Целинного муниципального округа Александр Сытов наказан за получение взятки.

Сытов получил взятку в 64,5 тыс. руб. от представителя компаний-застройщиков. За это он должен был заключить без конкурса прямые договоры на строительство спортзала в одной из школ. Он же присвоил вверенные ему 100 тыс. руб., переданные предпринимателями и жителями возглавляемого им округа для мобилизованных. Кроме того, Сытов незаконно оформил для родственника документы на субсидию в 250 тыс. руб., предназначавшуюся для помощи в занятости безработным.

По совокупности преступлений Сытов получил семь лет колонии общего режима со штрафом в 260 тыс. руб. Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда приговор изменен. С Сытова в доход государства взыскано 64,5 тыс. руб. – эквивалент взятки. В остальном решение оставлено без изменений, говорится в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области.