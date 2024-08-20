Пожар в Пролетарске тушат третьи сутки, 40 спасателей обратились за медпомощью

В городе Пролетарск в Ростовской области третьи сутки продолжают тушить пожар на промышленном складе с дизтопливом. Сообщается, что площадь пожара составляет уже 10 тыс. кв. метров, в ликвидации пожара участвуют более 500 человек, задействованы четыре единицы авиации.

Пожар начался после атаки беспилотников.

Пожарные постоянно находятся в зоне риска. За медицинской помощью к вечеру понедельника обратился 41 пожарный, 18 их них были госпитализированы, пятеро находятся в реанимации, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.