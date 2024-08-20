Shot: Цеповяз устроил себе двухгодовой "отпуск" в скандальном ростовском СИЗО

Член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз устроил себе двухгодовой "отпуск" в скандальном СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, в ростовский СИЗО Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору. Провел он там более двух лет. По сути, для "Цапка" это оказался своеобразный "отпуск", отмечает Shot. При этом прямо в камере у него был плазменный телевизор, из еды — красная икра.

Кроме того, несмотря на то, что сидеть Цеповяз должен один, вместе с ним в камере пребывал экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет канал.

Несколько лет назад скандал разгорелся после того, как в Сети появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен в колонии с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба. Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.