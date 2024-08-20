Проректора УрГГУ в Екатеринбурге затащили в суд из-за увольнения по собственному желанию

Попытка проректора по экономике и развитию ФГБОУ ВО "Уральского государственного горного университета" уволиться по собственному желанию довела дело до суда. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как оказалось, при проверке ведомство заключило, что проректор предоставлял неполные и недостоверные сведения о собственных доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2022 годы. Это попадает под статью о коррупции, в связи с чем Комиссия университета приняла решение уволить сотрудника по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Поняв, что его хотят уволить с формулировкой "в связи с утратой доверия", проректор поспешил уйти из университета сам, оформив свое увольнение как "по собственному желанию".

"Реализуя предоставленные ст. 13.5 ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ полномочия, прокуратура в Ленинский районный суд г. Екатеринбург направила исковое заявление к университету, бывшему проректору с требованием об изменении основания и формулировки увольнения – с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия", - рассказали в прокуратуре.

Ленинский суд встал на сторону ведомства. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.