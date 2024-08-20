20 Августа 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отменил приговор урайцу, осужденному на 23 года колонии строгого режима за убийство и похищение людей

Осужденный за убийство и похищение людей ураец Дмитрий Глазырин, обжаловал приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции отменила приговор в отношении Глазырина. Дело передано на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. В настоящий момент ведется работа по формированию коллегии присяжных.

Напомним, по данным следствия, преступление было совершено в августе 2017 года. В лесу, в районе Сухого бора Глазырин выстрелил из ружья в двух лиц, с одним из которых у него ранее был конфликт. Один из потерпевших умер на месте, второй был ранен. Убийство видели двое его знакомых и трое молодых людей, приехавшие вместе с потерпевшим на машине.

Одному свидетелю удалось скрыться в лесу, а двух других очевидцев - девушку и юношу Глазырин вместе со своими подельниками похитил: заставили их сесть в другой автомобиль, вывезли в Екатеринбург, автомобиль убитого сожгли. Отмечается, что по дороге он похитил у одного из потерпевших деньги.

Фигурантов задержали. Уголовное дело в отношении подельников подсудимого было рассмотрено судом ранее с вынесением обвинительного приговора.

5 сентября 2023 года суд Югры признал Глазырина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с ограничением свободы сроком на год и 10 месяцев, с установлением ограничений свободы и обязанностей, предусмотренных статьей 53 УК РФ, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако теперь приговор отменен.

Теги: суд, приговор, Глазырин, колония строгого режима, присяжные


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Ранее 07.09.2023 13:37 Мск Житель Урая получил 23 года колонии строгого режима за убийство и похищение людей

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