Илон Маск готов стать членом администрации Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что готов стать членом американского правительства.

"Я готов служить", - написал Маск в своем аккаунте в X (экс-Twitter) после того, как Трамп в одном из интервью также сказал об этом: по словам кандидата в президенты США предприниматель выразил готовность стать частью администрации США, если Трамп победит на президентских выборах.

Трамп заявил, что в случае победы он бы хотел предложить Маску должность советника президента или пост министра.

При этом Трамп собирается пойти на шаги, которые Маск как глава Tesla вряд ли поддержит. Например, он хочет отменить налоговую льготу в $7,5 тыс. на покупку электромобилей.

Маск заявил о поддержке Трампа после покушения на последнего, хотя и не собирается напрямую финансировать предвыборную кампанию республиканца. Недавно Маск взял у Трампа интервью, трансляция которого в X набрала уже более миллиарда просмотров.