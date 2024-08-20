На Кубани трое подростков решили поджечь кабину поезда и могут сесть 15 лет

В Краснодаре троим парням – студентам и школьнику – вменили подож кабины поезда. Так они хотели заработать 1,5 тыс. долларов.

Кабину локомотива "ТрансОйл" подожгли неделю назад, 13 августа. Следователи нашли подозреваемых – двух студентов кубанского института профессионального образования (18-летний Богдан и 17-летний Даниил) и одного 16-летнего школьника.

По словам троицы, они действовали по заданию неизвестного, который связался с ними в Telegram. За поджог подросткам пообещали $1,5 тыс. Сейчас парни задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Им грозит до 15 лет колонии, пишет Baza.