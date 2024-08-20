В Красный Крест поступило 1,5 тыс. заявок на поиски близких от жителей Курской области

Жители Курской области с 11 по 19 августа подали в Российский Красный Крест более 1,5 тыс. заявок на поиск близких, с которыми потеряна связь. Найдены были лишь 100 из них, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

Также поиски ведет отряд "Лиза Алерт", там с начала августа получили 779 заявок на поиск пропавших без вести, 111 из них закрыты со статусом "Найден. Жив".

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территориях, контролируемых ВСУ, находятся 2 тыс. человек, судьба которых неизвестна. С тех пор власти не уточняли эту цифру и статус граждан.